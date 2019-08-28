أعرب السفير الروسي لدى الجزائر إيجور بيلييف، عن اهتمام بلاده بالشأن الجزائري، منوها بالعلاقات الوطيدة بين البلدين.
وقال بيلييف - خلال لقائه اليوم الأربعاء بمحمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان" - إن روسيا ترى أن الحل يكمن في تنظيم انتخابات رئاسية
وأكد وقوف بلاده مع الشعب الجزائري، وهو وحده من يقرر مصيره، رافضا أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر.
التحرير الوطني، إن زيارة السفير الروسي في هذا الوقت بالذات لها دلالات كثيرة، مشيرا إلى أن الجزائر وروسيا تربطهما علاقات وطيدة، سواء تاريخيا أو حاليا وفي المستقبل.
من جانبه، قال الأمين العم للحزب جبهة
وأكد إيمان حزبه بأن السيادة بيد الشعب وحده، والهدف بناء دولة قوية في مستوى تطلعات الشعب، مشيرا إلى أن حزب "الأفلان" من دعاة الحوار، مؤكدا السعي لإيجاد الحلول في إطار الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا بالجزائر: نتابع باهتمام الشأن الجزائري.. وعلاقتنا الثنائية وطيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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