أمريكا: الانتخابات الإسرائيلية أولًا ثم سلام الشرق الأوسط

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطةالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وكتب جرينبلات على تويتر ”قررنا عدمنشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية“.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الإثنين إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.
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