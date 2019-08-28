جرينبلات: أميركا لن تعرض تفاصيل خطتها للسلام قبل الانتخابات الإسرائيلية

أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض الأربعاء، أن "خطة السلام الأميركية" بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وهي ما باتت تعرف بمصطلح "صفقة القرن"، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر.

وكتب جايسون جرينبلات المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب على "تويتر": "قررنا ألا نعرض خطة السلام (أو عناصر منها) قبل الانتخابات في إسرائيل"، بعد تصريحات ملتبسة لترامب حول هذا الموضوع خلال القمة الأخيرة لدول "مجموعة السبع".

وعند سؤاله خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة "مجموعة السبع" عن موعد إعلان خطة السلام، قال ترامب: "أعتقد أنكم سترون هذا الاتفاق قبل الانتخابات" الإسرائيلية.

وكانت إدارة ترامب أرجأت سابقاً إعلان خطّتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل الماضي، لكن الانتخابات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة، وتم تحديد 17 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الجديدة.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم الخطة الأميركية، بعد أن قالوا إنها تقوم على أساس القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسعي إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإبقاء على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تبني حل الدولتين.