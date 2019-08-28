الممثل التجاري الأميركي يؤكد رسمياً زيادة الرسوم على بضائع صينية

أكد مكتب الممثل التجاري الأميركي رسمياً اليوم الأربعاء، خطط الرئيس دونالد ترامب لزيادة قدرها 5 بالمئة في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الاتحادي، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في السابق، خططاً لفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على هذه الواردات.

وأعلن ترامب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة الماضي على "تويتر"، رداً على رسوم جمركية صينية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام.

لكن إشعار السجل الاتحادي، لم يشر إلى إعلان ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 بالمئة على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار في أول أكتوبر، والتي تفرض عليها حالياً رسوم بنسبة 25 بالمئة.

إلى ذلك، أعرب مسؤول أميركي رفيع المستوى عن "تفاؤله" بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل.

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وقال مارك شورت كبير معاوني مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": "لا يمكنني أن أخبركم متى سيكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة والصين"، ولكنه قال إنه يأمل في التوصل في نهاية المطاف لاتفاق "ربما قبل انتخابات 2020".

وأكد أن اتصالات هاتفية جرت بين الولايات المتحدة والصين حول القضايا التجارية.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء ، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تصريحات ارتجالية للصحفيين على هامش قمة "مجموعة السبع" في فرنسا أمس الأول الاثنين، إن مسؤولين صينيين اتصلوا "بأبرز المسؤولين التجاريين لدينا"، وقالوا "دعونا نعد للطاولة".

إلا أن الخارجية الصينية ردت بأنها ليست على علم بالاتصالات الهاتفية التي أشار إليها ترامب.

ورداً على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان هناك اتصال هاتفي سيتم الأسبوع الجاري بين الوفدين التجاريين الممثلين للبلدين، قال شورت إن هناك "محادثات مستمرة"، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة هي المعنية بأية معلومات إضافية.