أميركا تفرض عقوبات على شبكتين "على صلة بإيران"

أكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج، كواجهة للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري" في إيران.

وأضافت، أن الشبكة الثانية "حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية".

تأتي العقوبات في إطار حملة أميركية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها الإرهاب. وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.