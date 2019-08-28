كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشاعات الاصلاح.. محاولة بائسة لاجتياح عدن والجنوبيون أكثر وعياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول مطابخ الاصلاح والاخوان ضخ الاشاعات على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على تمكنهم من اجتياح عدن بينما الواقع يؤكد خلاف ذلك والجنوبيون هم أكثر وعياً ومعرفة بالمدينة.

ومنذ يومين خلايا الاصلاح تكعف على محاولة اسقاط المقرات الامنية في عدن غير أن ذلك يحدث فقط في وسائل التواصل بينما على الواقع يخرج قيادات الحزام الامني من قلب الحدث فيصيبونهم في مقتل.

من قبل عدن:

واليوم، خرج قائد الحزام الامني في عدن وضاح عمر من وسط مدينة عدن.

وقال قائد الحزام في تصريح فيديو رصده اليمن العربي، أن الوضع في عدن تحت السيطرة نافياً كل اشاعات الاصلاح المحاولة لضخ الحرب النفسية في قلوب أبناء المدينة.

مطار عدن:

مطار عدن هو الآخر ضخت وسائل اعلام الاصلاح، عن سيطرتهم لمطار عدن الدولي في استمرار للكذب وتضليل المواطنين.

وتابع اليمن العربي مقطع فيديو يؤكد عم وجود لأي قوات للحكومة المدعومة من قوات الاصلاح.

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كما أظهرت الصور سيطرة قوات الحزام الأمني على معظم مديريات المحافظة.

وتحاول خلايا الاصلاح في بث هذه الاشاعات إلى زعزعة ثقة المواطنين غير أنها سرعان ما تسقط مع بث الانتقالي والحزام الامني الحقيقة.