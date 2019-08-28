كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليمني الأسبق لـ"إخوان اليمن": اتقوا الله في أنفسكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق خالد بحاح، رئيس الوزراء اليمني الأسبق على أحداث التي تشهدها محافظة عدن، مشيراً إلىتاريخ الاجتياحات التي تعرضت لها المدينة خلال السنوات الماضية.

وقال بحاح على موقع تويتر:" إنها عدن الجنوب لمن لا يعرفها، تم إجتياها في ١٩٩٤م بأسم الشرعية الوحدوية القبلية، وتم إجتياها في ٢٠١٥م بأسم الشرعية الثورية الحوثية.

وأضاف:" واليوم تسعى قوى الشر إجتياها بأسم الشرعية المهترئة الإخونجية، مختتماً:" اتقوا الله في أنفسكم، عدن والجنوب بعيد عنكم ما حييتم إلا بالعدل والمساواة.

إخوان اليمن.. تاريخ من الدهاء والمكر السياسي