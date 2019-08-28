كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الحزام الأمني تلاحق مليشيات الإصلاح في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال قائد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح عمر، الأربعاء، إن قوات الحزام الأمني "تتعامل مع خلايا نائمة في المدينة"، مشيرا إلى أن "الوضع في عدن هادئ"
وأوضح عمر، أن معظم مديريات محافظة عدن باتت تحت سيطرة القوات، مضيفا: "نلاحق ميليشيات حزب الإصلاح" الإخواني.
وأظهرت الصور الواردة من عدن سيطرة قوات الحزام الأمني على معظم مديريات المحافظة.
ويأتي هذا التطور بعدما اقتحمت قوات حزب الإصلاح المنضوية في الجيش اليمني مدينة عدن، بعد ساعات من سيطرتها على محافظة أبين.
وسيطرت قوات حزب الإصلاح على أجزاء واسعة من مديرتي خور مكسر ودار سعد، بعد اشتباكات مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
وامتدت المعارك بين الطرفين إلى جبل حديد، حيث تتمركز فيه معسكرات لقوات الحزام الأمني.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، أن أحداث الأسابيع المنصرم في عدن وأبين وشبوة كشفت حجم التواطؤ بين ميليشيات الحوثي والإخوان وباقي التنظيمات الإرهابية.
وفي خطاب له، اعتبر الزبيدي أن تلك الأحداث مثلت انتقاما من قوات النخبة الشهوانية لصالح تنظيم القاعدة وإعادته إلى المحافظة، وخدمة لمشاريع إقليمية مشتركة بين داعمي الميليشيات الحوثية وتنظيم الإخوان.
مكافحة الإرهاب
على الرغم من حداثة تأسيس هذا الجهاز الأمني الذي يحظى بكافة التجهيزات العسكرية والاستخباراتية، إلا أنه ساهم وبشكل فعّال، إلى جانب قوات الشرطة، في التخفيف من حدة الأعمال ”الإرهابية“ والمظاهر المخلة بالاستقرار العام في عدن التي لم تتعافَ بشكل تام من آثار الحرب.
وخلال الفترة الوجيزة، نجحت قوات الحزام الأمني، في ضبط العشرات من عناصر تنظيم القاعدة وعناصر أخرى مسلحة يتشبه بتورطها في تنفيذ عمليات الاغتيالات، ومداهمة معامل للتفخيخ وتجهيز العربات الملغمة، كما ضبطت عبوات ناسفة ومخازن للأسلحة والمواد المتفجرة في عدن، قبل أن تشمل تجربتها محافظتي لحج وأبين المجاورتين.
وانتقلت تجربة الحزام الأمني إلى محافظتي لحج وأبين، منتصف إبريل الماضي، ومنتصف أغسطس الجاري، للإسهام بشكل كبير في تحريرهما من عناصر تنظيم القاعدة التي تسيطر على أجزاء واسعة منهما، منذ تحريرهما من الحوثيين والقوات الموالية لصالح.
إثارته للجدل
لكن ثمّة حالة من الجدل، أثارها الحزام الأمني منذ بدء عملياته الأولى في عدن، انطلاقا من حملة ترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية من عدن، وقرار حظر دخول شجرة القات لمدينة عدن، مرورا بطريقة مداهمات المنازل المشتبه بها، وانتهاء بتبعيته وعدم تنسيق جهوده مع قوات الشرطة في عدن.
وظهر قائد قوات الحزام الأمني، نبيل المشوشي، حينها ليؤكد أن هذه القوات ”تابعة للدولة وتدار بآلياتها، وأنها تنفذ سياسة أمنية عامة، تهدف إلى تأمين عدن، وإيقاف من لا يملكون أوراقًا ثبوتيه من أي منطقة كانوا“.
إشادة بدوره
قال رئيس تحرير صحيفة ”عدن الغد“ المحلية في وقت سابق، فتحي بن لزرق، إن الحزام الأمني لعب خلال الأشهر الماضية دورا كبيرا في حفظ الأمن بعدن وكشف العمليات الإرهابية ومنع حدوثها، ولا يمكن إنكار دور هذا الجهاز الأمني ولكن ونحن نتحدث عن دور الجهاز الأمني فإنه لا يمكن الإنكار بأن غياب دور النيابات والقضاء عرقل عمل كافة الأجهزة الأمنية“.
وقال في حديث لـ“إرم نيوز“ إن ”المطلوب اليوم هو تفعيل النيابات والقضاء“، مشددًا على ”وجوب إخضاع الحزام الأمني كمؤسسة أمنية لإدارة الأمن بعدن، لأن بقاءه بعيدا عن تبعية إدارة الأمن قد يحدث حالة من التصادم بين عمل المؤسسات الأمنية“.
من جانبه، يعتقد الناشط السياسي، باسم الشعيبي، أن ”الحزام الأمني يمثل تجربة رائعة وناجحة بامتياز، رغم كل ما أثير حوله، ولا يستطيع أحد نكران إنجازات هذا الجهاز الأمني على حد قوله“.
وأضاف أن ”هذا الحزام استطاع خلال أشهر تعديل المعادلة الأمنية لصالح السلطة المحلية والتحالف المشرف على الأوضاع بعدن، بعد أن كانت الجماعات المتطرفة والمنفلتة تسيطر على المشهد وتضرب بكل أريحية“.
ولفت في سياق حديثه لـ“إرم نيوز“ إلى أن ”الأخطاء والاختلالات“ التي ترافق عمل هذا الجهاز، قائلًا: ”من يعمل يخطأ، ولا ننسى أن هذا الجهاز حديث التأسيس وجل منتسبيه محدودو الخبرة، وبظني أنه مع الوقت سيتم تجاوز هذه المشاكل“.