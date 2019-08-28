كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يأكلون كثيرا ولا يسمنون.. بعض الناس لا يصابون بالسمنة ما السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصادف الكثيرون في حياتهم اليومية أشخاصا لا يبخلون على أنفسهم بتناول الكثير من الطعام، في الوقت الذي لا يتعرضون فيه للسمنة، على عكس فئة أخرى من الناس الذين يعانون من السمنة لمجرد تناولهم القليل من الطعام.

زيادة الوزن أو فقدانه هو نتيجة توازن بين كسب وفقدان الطاقة في الجسم، فالجسم يستوعب الطعام ويقوم باستهلاكه بحسب الأنشطة التي يقوم بها لاستهلاك هذه الطاقة على شكل سعرات حرارية.

الأنشطة متنوعة للغاية بعضها ضروري من أجل الأداء الطبيعي للأجهزة العضوية بهدف المحافظة على درجة حرارة الجسم.

وعندما تتجاوز الطاقة المكتسبة الطاقة المفقودة، فإن كتلة الجسم تزيد والعكس صحيح.

أشخاص يتناولون الكثير من الطعام إلا أنهم لا يصابون بالسمنة

يوجد الكثير من الأشخاص لا يحرمون أنفسهم من تناول الكثير من الأطعمة، في الوقت الذي لا يعانون فيه لاحقا من السمنة، على عكس أشخاص آخرين.

لماذا يجعل تناول كميات مماثلة من الطعام مع مستويات مماثلة من النشاط البدني، البعض يكتسبون وزنا والبعض الآخر يتمتعون بجسد نحيف؟

يعود ذلك لعدة أسباب أهمها العامل الوراثي، بسبب تأثيره على عملية التمثيل الغذائي وبالتالي فقدان الطاقة.

ففي دراسة تم فيها مقارنة جينات 1600 شخص نحيف للغاية و2000 شخص يعانون من السمنة و1400 يتمتعون بوزن نظامي، أكدت أن السمنة تعد حالة يمكن توريثها بنسبة تصل إلى 32 في المئة.

كذلك الأمر بالنسبة للنحافة حيث يمكن وراثتها بنسبة تصل إلى 28 في المئة.

بالإضافة لتأثير عدد من العومل التي تتعلق بنوعية الغذاء ومدى القيام بمجهود عضلي يساهم في حرق الدهون وتوليد الطاقة.

ما هو الوزن المثالي للرجل و للمرأة ؟

أصبح الأمر الآن سهلا ، و يمكنك القيام به في منزلك ، كما يمكنك أن تعرفي أيضا هل تعانين من السمنة ، أم أن لديك مشكلة نحافة ، أو إذا كان لديك جسم مثالي للغاية .

الوزن المثالي للجسم هو الوزن الطبيعي الذي من المفترض أن يكون عليه جسمك و الذي يتغير بتغير المراحل العمرية المختلفة ، و كذلك يتغير بالعوامل التي تؤثر عليكِ من سمنة أو نحافة ، و يختلف أيضا حسب كون الشخص رجل أم أنثى ، و يعتمد في كثير من الأحيان على طبيعة الجسد و كثافة العظام أيضا .

الطريقة الأولى

و تعتبر هذه هي الطريقة الأكثر شيوعا في كافة الأوساط و مختلف الأعمار ، و يتم فيها حساب الوزن المثالي لجسم المرآة عن طريق

خصم 100 من طولها ليكون المتبقى هو الوزن المثالي الذي من المفترض أن يكون هو وزن جسمها .

فمثلا إذا كانت هناك أنثى يبلغ طولها 172 سم ، فإنه بعد طرح الـ 100 يكون المتبقي 72 و هذا من المفترض أن يكون الوزن المثالي

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لجسمها في هذه الحالة .

أما بالنسبة للراجل فيكون حساب الوزن المثالي للجسم عن طريق طرح 96 من إجمالي طوله ، ليكون المتبقي هو الوزن الذي

من المفترض أن يكون عليه وزن جسمه .

فمثلا إذا كان زوجك أو أخيك أو أبيك أو ابنك طوله 180 سم ، فإنه بعد طرح ال96 ، فإنه من المفترض أن يكون وزن جسمه

في هذه الحالة 84 كيلو .

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الطريقة الثانية

و تعتبر أكثر دقة ، حيث أنها تعتمد على كتلة الجسم التي يجب أن تتناسب مع طول جسمك لتكوني ذات وزن مثالي ، و تعتمد هذه

الطريقة على ضرب الطول بالمتر في نفسه أو تربيعه ، ثم قسمة الناتج على وزن جسمك الحالي أي أنك إذا كان طولك 170 سم

فإنه بالمتر يساوي 1.7 قومي بضرب الرقم في نفسه 1.7 * 1.7 يكون الناتج يساوي 2.89 فإذا كان وزنك في وقتها 75 كيلو

تقومي بقسمة وزن جسمك / حاصل ضرب الطول بالمتر ليكون الشكل النهائي للمعادلة هو ، 75 /2.89 = 25.95 و بناءً على

النتاج النهائي يمكنك معرفة أحد النتائج التالية:-

إذا كان الناتج النهائي أقل من 15 فإنك تعانين من نحافة شديدة جدا .

إذا كان الناتج يتراوح ما بين 15 إلى 18 فأنتِ تعانين من نحافة بسيطة أو متوسطة .

أما إذا كان الناتج النهائي يتراوح ما بين 18 إلى 25 فيسعدنا أن نخبرك أنك من أصحاب الوزن المثالي .

إذا كان الناتج النهائي يتراوح بين 25 إلى 30 فأنتِ تعانين من نسبة زيادة بسيطة في الوزن .

إذا كان الناتج النهائي 30 فهذا معناه أنكِ تعانين من السمنة و لكنها يمكن التغلب عليها .

أما إذا كان الناتج يتراوح بين 35 و 40 من 40 فهذا يعتبر مؤشر سيء و خطير للغاية لأنه إشارة صريحة للسمنة المفرطة .