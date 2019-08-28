غلق باب الطعون على مرشحي المجلس الاتحادي الإماراتي

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أشارت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الإتحادي، وحتي الأن لم تتلقي اللجنة طلب اعتراض على مرشحين القائمة الأولية لخوض انتخابات 2019، وذلك خلال الفترة ما بين 26 إلي 28 أغسطس، الفترة التي تم تحديدها لتلقي طلبات الاعتراض. وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنها تسلمت ثلاثة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطنى الإتحادى، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبى، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبى منذ إعلان القائمة الأولية وحتى اليوم.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الاعتراض يوم 26 أغسطس ولمدة ثلاثة أيام .

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر المقبل، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين ستبدأ فترة الحملات الدعائية يوم 8 سبتمبر لتستمر على مدى 27 يوماُ وحتى 4 أكتوبر 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر 2019.