غلق باب الطعون على مرشحي المجلس الاتحادي الإماراتي

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أشارت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الإتحادي، وحتي الأن لم تتلقي اللجنة طلب اعتراض على مرشحين القائمة الأولية لخوض انتخابات 2019، وذلك خلال الفترة ما بين 26 إلي 28 أغسطس، الفترة التي تم تحديدها لتلقي طلبات الاعتراض.
وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنها تسلمت ثلاثة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطنى الإتحادى، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبى، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبى منذ إعلان القائمة الأولية وحتى اليوم.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الاعتراض يوم 26 أغسطس ولمدة ثلاثة أيام .
وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطنى الإتحادى سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر المقبل، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين ستبدأ فترة الحملات الدعائية يوم 8 سبتمبر لتستمر على مدى 27 يوماُ وحتى 4 أكتوبر 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر 2019.
المجلس الوطني الاتحادي
يعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة. يتشكل المجلس من أربعين عضواً. يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب. من أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها. اقرأ في هذه الصفحة عن دور المجلس الوطني في خدمة الشعب، والعملية الانتخابية.
دوره كسلطة استشارية
يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب دور الاستشاري، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972، وبدأ في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية، وغيرها.
وفقاً للمواد 89 -92 تتضمن بعض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ما يلي:
كما بمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.
ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي (APU).