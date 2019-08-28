كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتمديد عمل البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا وافقت على طلب الحكومة بتمديد عمل البرلمان.

وكانت هناك تقارير إعلامية قد كشفت عن نية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقدم بطلب إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، لتأجيل جلسات البرلمان بعد عودة المشرعين المقررة عقب عدة أيام، وذلك حتى منتصف أكتوبر في محاولة منه لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إن جونسون سيطلب من الملكة تأجيل جلسات البرلمان يوم 9 سبتمبر، بعد عودة المشرعين بأيام من إجازتهم الصيفية، حتى 14 أكتوبر المقبل.

ويعني هذا التأجيل أن المشرعين في البرلمان الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون أمامهم أيام قليلة فقط قبل إيقاف الجلسات أو بعدها، وذلك لأن من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وأدان عدد من معارضي الخروج من الاتحاد الأوروبي تلك الخطوة، وقالت ناعومي سميث المؤيدة للبقاء: "سيكون من غير المفهوم أن تدعم الملكة هذا القرار غير الديمقراطي وغير الدستوري، والذي تحركه دوافع سياسية".

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وكانت وسائل الإعلام كشفت عن نية رئيس الوزراء بوريس جونسون تعطيل أعمال البرلمان البريطاني إلى 14 أكتوبر المقبل، حتى يتمكن بتنفيذ البريكست.

وهاجمت الوزيرة الأولى لاسكتلندا محاولات جونسون بتعطيل أعمال البرلمان، واصفة الأمر بالديكتاتورية.

و طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين، اليوم الأربعاء، بعقد لقاء مع ملكة بريطانيا إليزابيث، وذلك عقب الكشف عن نية رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان البرلماني إلى 14 أكتوبر.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية: "كتب جيريمي كوربين إلى الملكة، معربًا عن قلقه بشأن إعلان بوريس جونسون بتعطيل أعمال البرلمان، مطالبا بعقد مقابلة معها".

