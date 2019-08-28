فارقت الفنانة القديرة أمينة رشيد الحياة، بداية الأسبوع الحالي، عن عمر يناهز 83 سنة، تاركة ورائها مسارا فنيا حافلا بأعمال ستظل راسخة في ذهن المغاربة، باعتبارها فنانة عاصرت أجيالا مختلفة.
في الفيديو التالي نستعرض لكم معلومات عن مسار وحياة أيقونة الفن المغربي أمينة رشيد، يمكن أن لا يكون لكم علم بها:
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن حياة ومسار أمينة رشيد.. اسمها الحقيقي ورقم “قياسي” حققته في مسارها-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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