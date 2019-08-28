معلومات عن حياة ومسار أمينة رشيد.. اسمها الحقيقي ورقم “قياسي” حققته في مسارها-فيديو

فارقت الفنانة القديرة أمينة رشيد الحياة، بداية الأسبوع الحالي، عن عمر يناهز 83 سنة، تاركة ورائها مسارا فنيا حافلا بأعمال ستظل راسخة في ذهن المغاربة، باعتبارها فنانة عاصرت أجيالا مختلفة.

في الفيديو التالي نستعرض لكم معلومات عن مسار وحياة أيقونة الفن المغربي أمينة رشيد، يمكن أن لا يكون لكم علم بها: