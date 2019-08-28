جرينبلات: أمريكا لن تعلن "صفقة القرن" إلا بعد انتخابات إسرائيل

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين (صفقة القرن) إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب جرينبلات على تويتر: "قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، يوم الإثنين، إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وكانت إدارة ترامب أرجأت سابقا إعلان خطّتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل/نيسان الماضي، لكن الانتخابات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة، وتم تحديد 17 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الجديدة.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم الخطة الأمريكية بعد أن قالوا إنها تقوم على أساس القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسعي إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإبقاء على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تبني حل الدولتين.