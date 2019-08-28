الداخلية بغزة: انتحاريان فجرا نفسهما في حاجزي الشرطة

قال إياد البزم، المتحدث باسم الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، إن الهجوم الذي استهدف حاجزين أمنيين، مساء الثلاثاء، في غزة نفذه انتحاريان.

وأضاف البزم، في تصريحات صحفية، أنه تم التعرف على هوية الانتحاريين، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.



وأكد البزم أن من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة.

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وكان تفجيران انتحاريان منفصلان ضربا قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين.

وقال بيان لوازرة الداخلية في القطاع إن القتلى هم: الملازم سلامة ماجد النديم (32 عاماً)، والملازم وائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، والمساعد علاء زياد الغرابلي (32 عاماً)، وجميعهم من شرطة المرور والنجدة، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأكد أن الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، وستطال يد العدالة هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني، واستهدفت عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية.

وشدد بيان داخلية حماس على أنه لن يسمح لأي جهة بالمساس بأمن المواطنين في قطاع غزة، وأن كل المحاولات الآثمة والمشبوهة في هذا المضمار ستبوء بالفشل.