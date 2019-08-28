الجيش الليبي: مقتل وإصابة 45 إرهابيا في عملية نوعية بطرابلس

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل 20 من المليشيات الإرهابية، وإصابة 25 آخرين خلال تصديه لمحاولة فاشلة من المليشيات مهاجمة محور الزطارنة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأصدر المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي بيانا الأربعاء، جاء فيه: إن" القوات المسلحة تصدت لمحاولة المليشيات الإرهابية التقدم في محور الزطارنة، ونفذت عملية نوعية ضد المليشيات التي هاجمت المحور".

وأوضح الجيش أنه تمكن من تكبيد المليشيات الإرهابية خسائر فادحة في المعدات والأرواح، بلغت 20 قتيلا، و25 جريحا، بجانب القبض على خمسة من المليشيات بينهم إرهابيون من مليشيات الزاوية تابعون للإرهابي أبومصعب الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة.

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وأشار المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي إلى أن الأمور عادت لطبيعتها عقب دحر الهجوم على المحور.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته الكاملة على محاور القتال في العاصمة، نافيا أكاذيب أبواق الإخوان الإرهابية حول سير العمليات العسكرية.

وأوضح في بيان أن تحركاته باتجاه مدينة غريان كشفت العديد من التجهيزات التي أعدتها تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي لصد هجوم الجيش، وعرقلة محاولاته لتحرير المدينة.

ونفذ الجيش عمليات عدة بمحيط مدينة غريان والعاصمة طرابلس، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، أبرزهم صلاح الشين أهم القيادات المتطرفة للتشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية.