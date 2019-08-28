أمريكا: لن ننشر خطة سلام الشرق الأوسط إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب جرينبلات على تويتر "قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.