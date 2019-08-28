غداً.. أمين الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تزور أفريقيا الوسطى

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
تزور أورسولا موللر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية نائبة المنسق الأممى لشئون الإغاثة، غدا الخميس، جمهورية أفريقيا الوسطى تستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل ؛ للوقوف على الوضع الإنساني المتدهور هناك.
وأفاد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في جنيف، في بيان اليوم الأربعاء، بأن موللر سوف تناقش خلال زيارتها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى طرق زيادة الدعم للاستجابة الإنسانية المستمرة للأشخاص المحتاجين والدعوة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وكذلك تعزيز وصول المساعدات الإنسانية.
وتلتقي موللر خلال الزيارة بالأشخاص المتضررين إضافة إلى كبار المسئولين الحكوميين والشركاء في المجال الإنساني والمانحين كما ستقوم بعدة زيارات ميدانية إلى مدن جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأشار المكتب إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى قد ارتفع من 2.5 مليون شخص في عام 2018 إلى 2.9 مليون في عام 2019 الجاري، لافتا إلى أن حوالي ثلثي السكان وأكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وذكر البيان أن الشركاء في المجال الإنساني يحتاجون إلى تمويل قدره 430.7 مليون دولار في العام الجاري لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر تضررا، منوها بأنهم لم يتلقوا سوى 46 % فقط من هذا المبلغ.
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