رئيس لجنة إعادة شرعية الأحواز لـ"اليمن العربي": هذه جريمة الفرس ضد ملائكة الرحمة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

عارف الكعبي

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قال عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز، أن النظام الإيراني له سوابق مؤسفة في قتل النساء العزل، وأبرز الأدلة على ذلك في عام 1980 أقبل النظام الفارسي و باوامر من المجرم ما بسمى أية الله خلخالي بأعدام الشققيتين الممرضتين شهلا الكعبي و نسرين الكعبي رميا في الرصاص. وأكد الكعبي لـ"الخليج 365"، أن الجلاد طلب من شهلا وضع قطعة قماش سوداء على عيناها فرفضت بكبرياء وشجاعة' لكن اختها نسرين قبلت ان تضع قطعة القماش على عيناها 'فضحك الجلاد مستخغا بها وسخر منها وقال لها خفتي من الإعدام "ردت عليه نسيرين مبتسمه وبثبات وثقة لا لم اخف ابدا ولكن تعز على نفسي ويؤلمني وانا في لحظاتي اﻻخيرة أن أرى اختي تقتل أمام عيني وطلبي منكم ان تطلقو الرصاص علي قبلها

وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز، أن الجلاد رفض طلبها وأطلق النار على اختها أمام انظارها، مبينًا أن الفرس مجرمون وسيبق