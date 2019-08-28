إعلامي لبناني: طائرات إسرائيل فضحت زيف حسن نصرالله وتهديداته الفارغة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

حسن نصرالله

كتب الخليج 365 - متابعات

أكد الكاتب السياسي والإعلامي اللبناني "جيري ماهر"، أن تهديدات زعيم حزب الله الإرهابي لإسرائيل فضحت الجبن وزيف تهديداته الفارغة.

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وأشار "جيري"، عبر تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إلى أن إختراق الأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، كان يتم على فترات متقطعة، أما بعد تهديداته الأخيرة فهي حولت أجواء لبنان أوتوستراد لطائراتها وممر يومي لعبور الطائرات الإسرائيلية داخل الآراضي اللبنانية.

وقال "جيري" في تغريدة رصدها الخليج 365، " قبل تهديدات حسن نصرالله كانت إسرائيل ترسل طائرة بالأسبوع فوق لبنان، أما بعد تهديداته فهي حولت أجواء لبنان أوتوستراد لطائراتها وممر تعبر خلاله عشرات الطائرات الحربية بشكل يومي في رسالة تحد تفضح الجبان حسن وزيف تهديداته الفارغة.. #جيري_ماهر شمتان بحسن نصرالله وحزبه الإرهابي.".