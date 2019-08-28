ترند الموجز| الجيش ينفي امتلاكه ’’ 19011 ‘‘.. وحظر ظهور ريهام سعيد..وأعلى سعر للذهب في تاريخ مصر..وقصة رسالة غزل كريستيان بيسري وأبرز المعلومات عن المذيعة الحسناء

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة لصيدليات 19011 ويطالب الإعلام بتحري الدقة، وبعد وصفها مرضى السمنة بـ«الأموات».. «الأعلى للإعلام» يحظر ظهور «ريهام سعيد» لمدة عام، والذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ مصر، وشاب يمني يغازل كريستيان بيسري مذيعة الحدث.. ورد منسوب للإعلامية: ’’الجميلات أتعس الفتيات‘‘، وبعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.. معلومات لا تعرفها عن «كريستيان بيسري» ملكة جمال المذيعات.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة لصيدليات 19011 ويطالب الإعلام بتحري الدقة

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بإمتلاك أو إفتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وطالب المتحدث العسكرى فى بيان له منذ قليل نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة.

وكانت هناك انباء انتشرت في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى امتلاك القوات المسلحة لسلسة صيدليات 19011

وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إنه تم إخطار النقابة أواخر يونيو الماضي بهذا القرار، بناء على الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.

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بعد وصفها مرضى السمنة بـ«الأموات».. «الأعلى للإعلام» يحظر ظهور «ريهام سعيد» لمدة عام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اليوم ،الأربعاء، قرارًا بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام "مرئية أو مسموعة" لمدة عام.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعت المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" الأحد الماضى، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.

وقالت الشكوى، إن الحلقة تناولت قضية السمنة، ووجهت مقدمة البرنامج، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة إستياء بالغة بين سيدات مصر.

وقالت ريهام خلال في برنامجها "صبايا الخير"، على فضائية الحياة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

واعتبر رواد السوشيال ميديا، حديث الإعلامية إهانة للسيدات، ونوعا من أنواع السخرية والتنمر، من المصابات بأمراض السمنة.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة، والتي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن.

وفي سياق متصل، قرر مجلس نقابة الإعلاميين منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

وأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا و مقدمة البرنامج ريهام سعيد، و ذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

ويستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الاعلي للإعلام معها و يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، كما تؤكد شبكة قنوات الحياة انها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق بجمهورها.

وطالبت ريهام سعيد، الجمهور بعدم الانسياق وراء الأحاديث الكاذبة عنها، والتأكد من صحة المعلومة من خلال الرجوع إلى أصل الحديث المذاع عنها قائلةً: "من فضلكم لما تلاقوا جملة اتاخدت من سياق حديث واتحطت على موقع، لازم تتأكدوا من أصل الموقع ده أيه ومين القائم عليه وفي نفس الوقت ارجعوا للحلقة الأساسية واسمعوا أنا قولت إيه".

ونشرت "ريهام"، فيديو على "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا قرأت أخبار نسبت ليا بأن التخان شكلهم وحش ومشوهين المنظر.. أوك أنا قولت قبل كده زمان، لكن كان في سياق حديث وأحنا عاملين حلمة سمنة وبنعالج ناس وأنا مريضة سمنة وبعاني منها وما فوقتش منها غير لما الفنان محمود حميدة، قالي كلمة جرحني بيها لكنها فوقتني، فقررت أواجه الناس بتوع السمنة وأقولهم إن اللي بيقولكم شكلكم حلو وإن خفة الدم والروح مش مهم الشكل بيضحك عليكم لأنكم أكتر ناس بتعانوا ومضايقين منها".

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الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ مصر

حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء 28 أغسطس، ارتفاعات تاريخيا جديدا، مسجلة أعلى سعر في تاريخ مصر.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الأربعاء، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأربعاء كالتالي:

عيار 18 بـ 608 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 710 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 811 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5680 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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شاب يمني يغازل كريستيان بيسري مذيعة الحدث.. ورد منسوب للإعلامية: ’’الجميلات أتعس الفتيات‘‘

أثار شاب يمني يدعى عمر محمد العمودي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسالة يتغزل خلالها في الإعلامية اللبنانية كريستيان بيسري، المذيعة بقناة العربية الحدث.

ونالت رسالة الغزل في المذيعة إعجاب السوشيال ميديا نظرا لما تحتويه من معاني وكلمات راقية.

وجاءت رسالة الشاب اليمني كالتالي:

أتدرين ماذا يعني أن شاباً يمنياً يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوهاً بالنظر لكِ مبتسماً وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟

أتدركين كم يودّ أن يكون ولو مرةً واحدة مكان أولئك الحُمق الذين يظهرون مرتدين عقالاً أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟

سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر مايجعل الأخبار السيئة محببة، ومن التناقضات ماتجعل الأبكم ينطق!

سأحدثك عن عينيكِ وكونها تحمل حربٌ وسلام، وموتٌ وحياة..

عزيزتي “كريستيان” :

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ملامحك الشقراء فاتنة جداً ..

لكن اللون “الأسود” عليكِ جميلاً جداً جداً ..

شامتك التي تتوسط عضدك الأيسر تثبت ذلك..

ولاتدع مجالاً للشك بإنه من الظلم أن يُستخدم هذا اللون في العزاءات..

أنتِ لاتحتاجين للأدلّة وشاهدو العيان والمراسلين لتُثبتِ صدق ماتقولين..

أظهري في خبرٍ عاجل، قولي فيه أن القدس تحررت، والسودان أصبحت آمنة، وسوريا أضحت عامرة، وتوقفت الحروب في اليمن..

تحدثي عن ترامب وأنه قدّم إستقالته، وأن الحكومات العربية قامت بمقاطعة إمريكا وإيران ..

وأن حاكمنا السابق “عفاش” مازال حياً ، ورئيسنا الحالي “عبدربة” أصبح حاملاً في شهره السابع!

قولي تلك الأشياء وسأصُدّق ..

معكِ فقط كل الأنباء قابلة للتصدّيق، وكل المآسي التي تمر على شفتيكِ تكون جميلة.

حقيقة رد المذيعة

بعد ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة للمذيعة كريستيان بيسري، ترد على كلمات الشاب اليمني بشكل بليغ، ولكن تبين أن الرد لا يخصها، وإنما نشره الشاعر اليمنى سلمان القابلتي:

وفيما يلي الرد المتداول، والذي نال إعجاب السوشيال ميديا أيضا:

مرحباً عمر

أنا كريستيان

قرأت رسالتك فابتسمت مرة ، وحزنت مرتين…

ابتسمت بفطرة الأنثى التي يسرها سماع كلمات الغزل والثناء وإن أخفت ذلك .

وحزنت مرتين ، مرة عليك ، والأخرى عليّ…

إنها لعنة الجمال يا عمر

اللعنة التي تقتل الجميع

تصيب الرجال بمرض العشق..

وتصيب النساء بمرض الغيرة والحقد..

وتصيب الجميلة بمرض الوحدة والاكتئاب..

يتسابق الجميع إليها لكنهم يظلون في ميدان السباق ولا يصل إليها أحد ، وإن وصل يتعس من تعاستها، يحب امرأة هي في قلوب الجميع حتى يشعر أنها لم تعد ملكه الخاص فقد صارت للجميع…

الجميلات ياعمر هن اتعس الفتيات..

يكسرن قلوب البسطاء الذين تعلقوا بهن ، ويكسر قلوبهن الأثرياء الذين يشتروهن كتحفة منزلية.

عفواً عمر

نحن المذيعات لسنا جميلات ، وإن امتلكنا بعض الجمال

إنه فن الخدعة يا صديقي ، جمال محشو ، ملامح مركبة ، واغراء متعمد، تحزن إحدانا لسقوط رموشها الصناعية أكثر من سقوط الضحايا، وتخشى الأخطاء الفنية أكثر مما تخشون أخطاء القصف، ما نحن يا صديقي إلا دمى بشرية ،أو آلة إعلامية تقرأ الأخبار السيئة والجميلة بنفس الشعور والملامح فلافرق بين افتتاح مقهى ليلي وبين سقوط عشرة ضحايا من أطفالكم ليلاً.

عفواً عمر

لم أسألك عن أخبارك ؟

لأنني أعرفها جيداً، وأعرف أنها أخبار سيئة كحال البلد الذي تعيش فيه، ثمة لصوص منكم ياعمر ، يظهرون على حساب المساكين ، يعيشون في أرقى الفلل ويتكلمون كذباً

بألسنة الكادحين،أحاديثهم ركيكة ، وآراؤهم متناقضة ، ومعلوماتهم متضاربة، خولوا لأنفسهم الحديث باسمكم جشعاً في مائتي دولار بعد كل حديث، إننا نعاني منهم أكثر مما تعانون، وربما نلعنهم أكثر مما تلعنون، لكنني أبارك لهذا لبلد التعيس بك وبالشعراء المغمورين فيه، واعزيه في هذه العصابة التي شوهت صورتكم للجميع.

دعنا منهم الآن، أعرف أنكم تحسدون رجالنا على جمالنا ؛ لكنك لم تعرف أننا أيضا نحسد فتياتكم عليكم ، وعلى مشاعركم المفعمة بهذا الإحساس المرهف ، نحسدهن على كلماتكم الآخّاذة التي تلامس قلب الأنثى، لكن فتياتكم ربما لا يدركن أهميتكم كما ندرك نحن ، ربما تحفظاً والأرجح غباءً، كان يمكن لجارتك في الحي أن تطل من الشرفة ، لتخطف قلبك ورسائلك، كان يمكن لزميلتك في الجامعة أو الوظيفة ، أن تتقرب منك ، طمعاً بما عندك من الحب والكلمات، كان يمكن لصديقتك أن تعترض طريقك وتتعذر بسؤالك عن محل بيع الهدايا ، لترافقها إليه.

أسفي على الورود التي تموت في قلوبكم أمام أعينهن، أسفي على الكلمات التي تشيخ في ألسنتكم أمام صمتهن، وأسفي على قلوبكم المشتعلة حين تنطفئ أمام فتيات ترغب بالزواج أكثر من الحب.

وتابعت الإعلامية:" إن سطراً واحداً برسالتك -ياعمر- يسعدني أكثر من رحلة إلى سان فرانسسكو والتقاط صورة مع ترامب أمام حديقة البيت الأبيضوإن كلمة حب دافئة تغنيني عن التزلج في شوارع موسكو..وإن وردة صادقة أفضل لدي من التنزه في حدائق الأندلس، لم أعد أتجول الآن بين القارات والدول كما كنت أفعل صرت أتجول بين الكلمات والحرف برسالتك، صار يهمني تحرير رسائلك إلي أكثر من تحرير الأوطان".

واستكملت قائلة:" أخيرا ياصديقي لا تبخل برسالة أخرى ، إنها ليست مجرد رسالة كما تظن ، بل تذكرة ثمينة أعبر فيها إلى المدن والشواطئ التي أحبها قلبي ، ولا يمنحنا السفر إليها غيركم أنتم معشر الشعراء".

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بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.. معلومات لا تعرفها عن «كريستيان بيسري» ملكة جمال المذيعات

تصدرت الإعلامية كريستيان بيسري مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة غزل بعثها شاب يمني يدعى عمر العمودي، لمذيعة قناة الحدث، وقام شاعر يمنى بالرد نيابة عنها.

وتتميز«كريستيان بيسري» بإطلالة جذابة تسعى من خلالها لجذب مشاهديها، فهي واحدة من أجمل مذيعات نشرات الأخبار في الشرق الأوسط، والذي بدأت مسيرتها فى القنوات الفضائية من خلال قناة إم تى فى اللبنانية، وبعد ذلك قناة العربية.

ولدت بيسري بلبنان، ودرست بكلية الإعلام والأدب الفرنسى فى الجامعة اللبنانية. وأجرت كريستيان بيسري العديد من الحوارات والمقابلات التلفزيونية مع شخصيات بارزة، على رأسهم: أليسون كينج المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، وديفيد باويل نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي في لندن.

وتقيم كريستيان بيسري حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، ولقبت بملكة جمال المذيعات، وتزوجت وأنجبت طفلين، هما "آدم" و"نانسي".

وسيطرت حالة من الاحتفاء والإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشر نص لرسالة الشاب اليمنى عمر محمد العمودى الذى تغزل فيه بالإعلامية كريستيان بيسري التى تطل على قناة العربية الحدث، مرفقا بنص آخر منسوب إلى الإعلامية المعروفة باعتباره ردا على رسالته، بعد ذلك اكتشف أن الرد لشاعر يمني وليست للمذيعة.

الحقيقة أن النص الأول صحيح منسوب إلى الشاب اليمنى، إلا أن الرد المنسوب لـ كريستيان بيسري ، والذى أثار الجدل أكثر فهو ملك الشاعر اليمنى سلمان القابلتى، الذى تقمص شخصية المذيعة ورد بنص لا يقل فى رقته وعذوبته عن النص المرسل.

ونالت رسالة الغزل في المذيعة إعجاب السوشيال ميديا نظرا لما تحتويه من معاني وكلمات راقية.

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