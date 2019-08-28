المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة لصيدليات 19011 ويطالب الإعلام بتحري الدقة

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بإمتلاك أو إفتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.



وطالب المتحدث العسكرى فى بيان له منذ قليل نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة.

وكانت هناك انباء انتشرت في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى امتلاك القوات المسلحة لسلسة صيدليات 19011

وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

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كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.



وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إنه تم إخطار النقابة أواخر يونيو الماضي بهذا القرار، بناء على الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.