النشرة: الكتبية الاسبانية في اليونيفيل نعت الرقيب الاول خوان انغريسيا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان الكتبية الاسبانية العاملة ضمن ​اليونيفيل​ نعت الرقيب الاول في صفوف الكتيبة خوان ادواردا سانتا انغريسيا، والذي وافته ​المنية​ بعد اصابته بسكتة قلبية في مقر خدمته في معسكر سهل البلاط.

وبدأت ​الكتيبة الاسبانية​ باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثة الى عائلته في ​اسبانيا​.

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