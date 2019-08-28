الحسن: طلبت من لجنة السلامة المرورية جمع اقتراحات المجلس الوطني لقانون السير

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنها "‏طلبت من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية جمع الاقتراحات الواردة الى المجلس الوطني حول تعديل ​قانون السير​، من اجل العمل على ازالة الشوائب التي تعتري القانون. وسيضع امين سر اللجنة الدكتور رمزي سلامة تصورا لتطوير القانون يراعي التوجهات العالمية".

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