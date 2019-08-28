سلامة بعد لقائه الحسن: نحضّر تصورا لتطوير قانون السير يراعي التوجهات الدولية

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور أمين سر اللجنة البروفسور رمزي سلامة، الذي لفت بعد الاجتماع الى ان "وردت الى المجلس الوطني للسلامة المرورية خلال الاشهر القليلة الماضية طلبات ومقترحات متعددة لتعديل بعض احكام ​قانون السير​، من جهات رسمية او جمعيات من ​المجتمع المدني​. ورأت الوزيرة انه من المناسب ان نجمع كل هذه المقترحات لعرضها على اللجنة الوطنية للسلامة المروية التي من مهماتها ابداء الرأي في التعديلات على قانون السير. وفي الوقت نفسه، كلف المجلس الوطني للسلامة المرورية امين السر تحضير تصور عام لتطوير قانون السير آخذا في الاعتبار التوجهات الدولية في هذا المجال والتجربة المعيشية في ما يخص قانون السير على سبيل المثال لا الحصر تطوير الاحكام الخاصة برخص ​القيادة​ والمسائل المتعلقة بغرامات ​مخالفات السير​ وحماية الاطفال دون العاشرة من العمر وغير ذلك من الامور التقنية".

وكشف سلامة ان "ان اللجنة تداولت الإشكاليات التي ينم عنها تحليل معمق للقانون ووافقت على تفويض امين السر اقتراح تعديلات على القانون تؤدي الى ازالة بعض الشوائب التي تعتريه، وضرورة ترشيقه من خلال ازالة تفاصيل يمكن معالجتها بقرارات وزارية وليست بحاجة الى ان ينظر بها مجلس النواب كي لا يقحم بدراسة تفاصيل يمكن معالجتها بقرارات من سلطات وسيطة بناء على مبادئ معينة وافقت عليها اللجنة". مؤكدا ان "تم التوافق على النظر في التعديلات التي سيقترحها امين السر في لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية قبل عرضها على اللجان النيابية المختصة".

وكانت الحسن استقبلت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار يرافقه وفد من مخاتير ​قضاء بعبدا​ أثاروا معها موضوع دائرة النفوس في ​جبل لبنان​ لجهة معاملات الاحوال الشخصية. وأبلغت الحسن الوفد أنها لا تغطي احدا من الموظفين في حال ثبت اي خلل في الوظيفة والاداء، وهي تنتظر ما سيصدر عن ​التفتيش المركزي​ لتبني على الشيء مقتضاه.