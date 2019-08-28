النشرة: جريح نتيجة اشكال بين شبان في بلدة عبا تطور إلى اطلاق نار

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بان "اشكالا وقع بين شبان من ال عميص في بلدة عبا الجنوبية ، أقدم خلاله المدعو ن .عميص على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه ح.خ. عميص فأصابه في وجهه، وأفيد ان سبب الاشكال ناتج عن خلاف سابق بين مطلق النار وبين المصاب على خلفية لتعليق على شبكة الكهرباء ضمن مشروع سكني يملكه شقيق مطلق النار".
ولفت إلى أنه "تم نقل المصاب عميص الى مستشفى راغب حرب في تول حيث يخضع للمعالجة، فيما حضرت الى مكان الحادث دوريات من مختلف الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا بملابساته وتعمل على توقيف مطلق النار الذي فر الى جهة مجهولة".
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