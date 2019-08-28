روحاني: لابد ان ننتصر بالحرب الاقتصادية والنفسية والسياسية المفروضة علينا

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان "مشكلتنا الاساسية هي الحرب التي تفرض علينا اليوم وهي حرب اقتصادية ونفسية والى حد ما سياسية، وعلينا ان ننهدي هذا الحرب بالانتصار"، مشيراً إلى أن "شعبنا الكريم اعتمد ​المقاومة​ واعتمد الصبر، ولم يتخل عن الإمام الخميني والنظام، وشارك في جبهة الدفاع المقدس، وقد تجاوزنا مشكلات تلك الفترة".

وأشار الى ان "مشكلاتنا اليوم تختلف قليلا عن الماضي"، موضحاً ان "مشكلتنا الاساسية هي المشكلة الاقتصادية، وبالطبع الحرب التي تفرض علينا اليوم هي حرب اقتصادية ونفسية وإلى حد ما سياسية، وعلينا ان ننهي هذه الحرب بالانتصار"، مضيفاً "لابد ان ننهي هذه الحرب بانتصار الشعب الايراني في مواجهة المعتدين، وهذا الامر ليس ممكنا فحسب، وانما هي حتمي نظرا للماضي التاريخي للشعب الايراني والوعود الإلهية".