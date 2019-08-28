لفت مدير الهيئة ​الفدرالية​ الروسية للتعاون العسكري التقني، ديمتري شوغاييف إلى أن :إنجاز صفقة تزويد ​تركيا​ بمنظومات "إس-400" الروسية يدل على تعثر ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​روسيا​"، مشيراً إلى انه "يمكننا القول، استنادا إلى مثال تركيا، إن العقوبات لا تعمل بكل طاقاتها، كما كانوا يخططون".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: تعاوننا مع تركيا دليل على تعثر العقوبات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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