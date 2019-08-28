مقتل 6 أشخاص بعد إطلاق قوات الأمن الإندونيسية النار على محتجين

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء نقلا عن جماعة انفصالية في إندونسيا أن "قوات ​الأمن​ الإندونيسية فتحت النار على محتجين في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في اشتباك وقع بمكتب حكومى في منطقة ديياي".

ومنذ الأسبوع الماضي يحتج آلاف الأشخاص على التمييز العرقي وهو ما أدى إلى احتراق سوق وسجن ومكاتب حكومية.

ونقل نحو 1200 شرطي جوا لتعزيز الأمن في الإقليم الذي يتسم بالتواجد العسكري المكثف بسبب النزاعات الانفصالية المستمرة منذ عقود.

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