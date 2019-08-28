رئيس وزراء ليتوانيا يعلن إصابته بالسرطان

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فيلنيوس: كشف رئيس وزراء ليتوانيا سوليوس سكفرنيليس الأربعاء أنّه مصاب بالسرطان في جهازه اللمفوي معلنا في الوقت نفسه أنّه سيواصل العمل خلال فترة العلاج.
وقال سكفرنيليس للصحافيين في العاصمة فيلنيوس، إنّ "التشخيص تأكد، إنّه ورم لمفوي في مرحلة مبكرة".
وأعلن أنّه خضع لأول جلسة علاج كيميائي الثلاثاء مشيرا إلى أنّ العلاج سيتواصل في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر.
وأضاف رئيس الوزراء البالغ من العمر 49 عاماً، "يأمل الأطباء بالتعافي بشكل تام، وهذا ما آمله بدوري".
وجرى اكتشاف الإصابة خلال فحص روتيني في أعقاب الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو، التي كان مترشحاً إليها. وتأكد التشخيص خلال عملية جراحية في آب/اغسطس.
وسبق لسكفرنيليس أن كان مديراً للشرطة الوطنية، ويشغل منصبه الحالي منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، ولكنّه خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة وكان مدعوماً من الحزب الحاكم حالياً "اتحاد المزراعين والخضر".
وفاز بتلك الانتخابات الخبير الاقتصادي غيتاناس نوسيدا.
ومن المرتقب تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في ليتوانيا في تشرين الأول/اكتوبر 2020.
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