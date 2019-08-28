الإسبان يتعاركون بـ 145 طناً من «الطماطم» في توماتينا

دبي - بواسطة محمد فارس اندلعت أكبر معركة طعام في العالم في بلدة بونيول بشرق إسبانيا اليوم الأربعاء، بعد رشق آلاف المحتفلين بعضهم بثمار الطماطم وهم يتقافزون وسط المعجون الأحمر.

ووزع مجلس البلدية في بلدة بونيول أكثر من 20 ألف تذكرة للمهرجان السنوي هذا العام الذي حضره عدد كبير من السياح الأجانب والمواطنين الإسبان على السواء.

وانطلقت الصيحات الهادرة وسط عبور 6 شاحنات تحمل 145 طنا من الطماطم شوارع بونيول وألقى المنظمون الثمار الناضجة إلى الحشد الذي سرعان ما تحول إلى بحر باللونين الوردي والأحمر.

ووضع بعض المشاركين في المهرجان نظارات لحماية أعينهم وغطي عدد كبير من الأبنية بمُشمع للمحافظة على جدرانها، بينما غطى معجون الطماطم مباني أخرى ليصبح المشهد جديرا بأن تسجله لوحة من الفن الحديث.

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ويقال إن المهرجان الذي يعرف باسم (توماتينا) يعود إلى شجار عفوي تفجر بين قرويين عام 1945.

وتم حظر المهرجان لفترة في الخمسينيات في ذروة حكم الجنرال فرانثيسكو فرانكو، لكنه عاد في الثمانينيات وحظي بشعبية في أنحاء إسبانيا ويجذب الآن حشودا كبيرة من الزوار من داخل وخارج البلاد.

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