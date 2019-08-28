"22 ألف جنيه إسترليني".. سعر إطلالات ميلانيا ترامب في قمة السبع

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press سعر إطلالات ميلانيا ترامب فى قمة السبع

على الرغم من كونها قمة لمناقشة أبرز القضايا السياسية، والاجتماعية، إلا أن ظهور زوجات الرؤساء بقمة السبع، كان له طابع خاص ومميز.

حيث تألقت كل منهن بإطلالة جعلتها تتربع على لقب "الأشيك"، فيما بينهن، من خلال ارتداء أحدث صيحات الموضة، بهدف تمثيل بلادهن بشكل مشرِّف.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تألقت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، بأزياء شبابية، اعتمدت على الفساتين متوسطة الطول، لإبراز قيم الثقافة الأمريكية، حسبما وصفتها صحيفة "ديلي إكسبريس".

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وتخطت قيمة أزياء "ميلانيا" خلال القمة، نحو 22 ألف جنيه إسترليني، حيث اعتمدت على العلامة التجارية "كلفين كلاين"، والفرنسية "هيرميس" في الأحذية والحقائب.

ووصفت الصحيفة "ميلانيا" بأنها على الرغم من سنها، الذى قارب على الـ50 عاماً، فإنها ما زالت قادرة على الظهور بشكل مميز وأنثوي.

يذكر أنها أن إطلالات "ميلانيا" خلال زيارتها الأخيرة للمملكة المتحدة في بداية هذا العام، وصلت إلى 12٫800 جنيه إسترليني.

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