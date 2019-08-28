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موجز السياسة.. حظر ظهور ريهام سعيد عام.. وحوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عدد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ونقابتى الصحفيين والإعلاميين، وجاءت أهمها كالتالى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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