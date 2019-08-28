شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي و "شينزو آبي" يتفقدان معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم، الأربعاء، أجنحة الدول فى معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك على هامش قمة التيكاد السابعة . صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية . Advertisements

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