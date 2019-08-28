المغربي الصابيري يفسخ عقده مع ناديه ويغادر الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن نادي هيدفايلد تاون الإنجليزي، الممارس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فك ارتباطه بشكل رسمي مع اللاعب المغربي – الألماني، عبد الحميد الصابيري، بعد أقل من سنتين من التحاقه بالنادي، قادما من نادي نورمبرغ الألماني.

وأكد النادي الإنجليزي، في بلاغ رسمي، نشره على موقعه الرسمي على الأنترنيت، أن الصابيري، الذي كان عقده مع النادي سينتهي في يوينو من عام 2020، قد غادر النادي بشكل رسمي، بعد أن توصل لاتفاق مع إدارة النادي بفسخ العقد بشكل ودي، متمنيا له التوفيق في مسيرته الكروية.

ولم يخض اللاعب المغربي الألماني الشاب، البالغ من العمر 22 سنة، سوى 7 مباريات مع الفريق العام الماضي، آخرها في السابع من شهر شتنبر من عام 2018، أمام بورثموث، حيث لعب 7 دقائق فقط، كما أنه لا يدخب ضمن مخططات مدرب الفريق هذا الموسم.

ومن المرتقب أن يعود الصابيري، الذي خاض 5 مباريات مع المنتخب الألماني لأقل من 21 سنة، للدوري الألماني قصد البحث عن نفسه، وخوض أكبر عدد من المباريات.