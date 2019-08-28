الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف مبحوث عنه متهم بالاختطاف وسرقة سيارة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، استعمل صباح اليوم الاربعاء، سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة.

وأوضح البلاغ أن الشخص الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة، وعرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وتدخلت دورية للشرطة القضائية، من أجل توقيف المشتبه فيه المبحوث عنه بعد تحديد مكانه بحي “بالميلودي” بالخميسات، يضيف المصدر، “حيث واجه أفرادها بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، مما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين”.

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وأصابت إحدى الرصاصتين المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، “مما مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء فضلا عن حجز مجموعة من قطع مخدر الشيرا المعدة للترويج”، يؤكد المصدر.

وقال المديرية العامة للأمن الوطني، إن “المشتبه فيه كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاختطاف والسرقة بالعنف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية سرقة سيارة باستعمال العنف”.

وأوضحت المديرية أن عملية السرقة المذكورة، “جرت أطوارها خلال شهر يونيو من السنة الجارية بمدينة الخميسات، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على سيارة بعد تهديد سائقتها باستعمال السلاح الأبيض وعلى متنها أطفال الضحية، قبل أن يتخلى عنها لاحقا خارج المدار الحضري”.