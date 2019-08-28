بني ملال..العثور على شاب جثة هامدة داخل منزله!

اهتزت ساكنة حي بوعشوش ببني ملال، صباح اليوم الأربعاء، على وقع خبر العثور على جثة شاب في العشرينيات داخل منزله، دون معرفة أسباب وفاته لحد الآن.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن رائحة كريهة بدأت تفوح منذ ليلة أمس من منزل الهالك، ليتم إخبار السلطات والمصالح الامنية بالواقعة، والتي حلت بعين المكان حيث تم العثور على جثة الشاب.

ورجحت المصدر ذاته، أن يكون المرض سبب وفاة الشاب، في انتظار نتيجة التشريح الطبي والأبحاث التي باشرتها عناصر الأمن تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل.

هذا ونقلت جثة الهالك من طرف عناصر الوقاية المدنية، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي للكشف عن السبب الحقيقي وراء الوفاة.