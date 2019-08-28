الهولنديون يعلقون آمالهم على زياش لبلوغ مجموعات “الشامبيونسليغ”: “لن ندخر جهدا”

تتجه الأنظار، عشية اليوم الأربعاء، لملعب “يوهان كرويف آرينا” في العاصمة الهولندية أمستدرام، والتي ستحتضن مباراة أجاكس أمستردام الهولندي وأبويل نيقوسيا القبرصي، في واحدة من أبرز قمم الدور الحاسم المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال أروبا.

النجم المغربي، حكم زياش، سيكون أبرز من تسلط عليهم الأضواء، في هذا الموعد الأروبي الهام، وذلك من أجل قيادة فريقه لدور المجموعات للموسم الثاني عى التوالي، كما تعول عليه جماهير الفريق الأحمر والأبيض، للنسج على نفس منوال التألق، الذي قدمه الفريق، في النسخة الفائتة، بعد أن قاده لنصف النهائي.

مهمة زملاء زياش، لن تكون سهلة، أمام فريق قبرصي، أكد في مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، بأنه خصم ليس بالسهل، خاصة في ظل تواجد لاعب أردني سريع وخطير، إسمه موسى التعمري، والأخص وأن الفريق اعتاد على قطف بداقة التأهل من خارج الميدان.

المغربي الآخر، نصير المزراوي، لن يكون حاضرا في هذا الموعد الأروبي البارز، وذلك بسبب تلقيه بطاقة حمراء، في مباراة الذهاب، وهو الأمر الذي يشكل عائقا إضافيا للفريق الهولندي، والذي دائما مع يعول على المزراوي في الجهة اليمنى.

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وحضر النجم المغربي، حكيم زياش، للندوة الصحفية التي أقيمت، أمس الثلاثاء، قبل هذه المباراة، إلى جانب مدربه تين هاغ، وشدد على أن ” جميع اللاعبين عازمون بشكل تام على تقديم كل كا لديهم من أجل الفوز في هذه المباراة، وقطف بطاقة العبور لدور المجموعات”.

زياش، أكد أيضا على أن جميع اللاعبين يحلمون بالتألق في دور المجموعات، لذلك فلا أحد “سيدخر جهدا من أجل ذلك، على الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة بعد التعادل في مباراة الذهاب، بدون أهداف، في العاصمة القبرصية”.

وستقام هذه المباراة على الساعة الثامنة مساء.