نيمار ممثل جديد في “لاكاسا دي بابيل”

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار، مشاركته في جزء جديد من المسلسل الشهير عالميا ” لاكاسا دي بابيل”، عبر تأديته شخصية راهب برازيلي، في أولى تجاربه في ميدان التمثيل.

وكشف نيمار، عن دخوله عالم التمثيل من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام تويتر، إذ غرد: “استطعت أن أحقق أحد أحلامي وأن أكون جزءا من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم الراهب جواو”.

وتأتي مشاركة نيمار في مسسل “لاكاسا دي بابيل” الإسباني، بعد الشهرة الكبيرة التي حققها في دول مختلفة من عالم، وجعل مشاهير يعبرون عن إعجابهم به، بل هناك من استوحى منه أعمال فنية، مثل الفنان ميتر جيمس الذي قدم أغنؤة بعنوان السلسة الشهيرة..

وبالنسبة لنيمار، فدائما ما يبرز ولعه بالفن، فإلى جانب اتقانه الرقص كغالبية لاعبي البرازيل، فقد سبق أن صعد خشبة المسرح كمغني في حفل الفنان كوستافو ليما.