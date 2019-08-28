بطلة تحدي القراءة تدخل عالم التقديم التلفزيوني..برنامج خاص تقدمه أمجون على القناة الثانية

اختارت القناة الثانية، الطفلة مريم أمجون، بطلة تحدي القراءة العربي السنة المنصرمة، لتقديم برنامج ثقافي موجه للأطفال، تعتزم القناة إطلاقه ضمن خارطة برامجها الجديدة.
وعلم “اليوم24” من مصادره، أن القناة الثانية تعتزم إطلاق البرنامج الذي تقدمه أمجون ابتداء من شهر نونبر المقبل، ويشمل فقرات ثقافية ومسابقات للأطفال.
هذا، وقد انطلق تصوير البرنامج المذكور مؤخرا، على أساس تحضير حلقات ينطلق بها، ثم العمل على تصوير باقي الحلقات تدريجيا.
وينضم برنامج أمجون، لقائمة البرامج الجديدة التي تعتزم القناة الثانية إطلاقها بدلا لبرامج أخرى، ومن بينها برامج ترفيهي للأطفال يقدمه الكوميدي الشهير إيكو.
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