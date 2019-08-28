القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، جيسون غرينبلات، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت عدم طرح خطة البيت الأبيض لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، قبل الانتخابات العامة في إسرائيلي والمقررة في الـ17 من أيلول/ سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع "تويتر" أوضح خلالها أن الإدارة الأميركية قررت تأجيل كشف النقاب عن "رؤيتها" لما تدعي أنه "خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
وغرّد غرينبلات يقول: "لقد قررنا عدم إطلاق رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية).
تفاصيل أوفى لاحقًا...
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الأميركية تقرر طرح "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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