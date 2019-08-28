كيرا نايتلي 'الواشية' في فيلم جديد عن حرب العراق

في أحدث أفلامها ”أسرار رسمية“ (أوفيشال سيكرتس)، تلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي دور موظفة بالحكومة البريطانية تُفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أمريكية قبل بدء حرب العراق عام 2003.
وتجسد الممثلة البالغة من العمر 34 عاما شخصية كاثرين جَن، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس اتهمت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أمريكية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة.
وتعتقد نايتلي أن ما سيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو الأسئلة التي يطرحها. وقالت ”محاسبة الحكومة، ومشروعية الصراع، وهل يمكن أن تكون هذه الصراعات غير مشروعة، ومن الذي سيُحاسب على ذلك؟“
ويبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 30 أغسطس آب ثم في بريطانيا يوم 18 أكتوبر تشرين الأول.
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