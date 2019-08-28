السليمانية.. أول مدينة في العراق تصنّف النفايات

وقالت القائممقامية في بيان، إنها بدأت بعزل النفايات في دائرتها، وسط السليمانية، مبينة انه تم وضع سلات خاصة لعزل النفايات من البلاستك والمواد الزجاجية ونفايات بقايا الطعام، كل حسب تصنيفه.

واضافت انها قررت ان تتخذ هذه الخطوة كأول دائرة في اقليم كردستان والعراق، مبينة ان الهدف منها هو للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.



وأوضحت ان الخطوة القادمة ستكون في عزل النفايات من البلاستك والمواد الزجاجية ومخلفات الطعام، في جميع المطاعم ومنازل المواطنين.