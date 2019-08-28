ادارة الزوراء تؤكد تمسكها بالمدرب حكيم شاكر

رياضة 2019-08-28 | 17:30 87 مشاهدة اكدت الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تمسكها بخدمات المدرب حكيم شاكر لقيادة النوارس في الموسم المقبل. وانتشرت اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الزوراء لن يجدد عقد المدرب وبدأ يبحث عن بديل. وقال الناطق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "ادارة نادي الزوراء متمسكة بخدمات الكادر التدريبي بقيادة الكابتن حكيم شاكر".



واوضح ان "كل مانشر في بعض المواقع هي اخبار عارية عن الصحة والهدف منها خلق مشاكل داخل الفريق والفريق منتظم بوحدات تدريبية صباحية ومسائية في معسكره المقام في الدار البيضاء". واوضح ان "كل مانشر في بعض المواقع هي اخبار عارية عن الصحة والهدف منها خلق مشاكل داخل الفريق والفريق منتظم بوحدات تدريبية صباحية ومسائية في معسكره المقام في الدار البيضاء".

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