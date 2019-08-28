التعليم المهني: زيادة قبول الطلبة في الجامعات بنسبة 10‎%‎ بدلا من العشرة الاوائل

اعلن التعليم المهني التابع لوزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن زيادة عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية بنسبة 10‎%‎ بدلا من العشرة الاوائل. وقالت المديرية العامة للتعليم المهني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية زادت بنسبة (١٠ %) عشرة بالمائة بدلا من العشرة الأوائل على العراق في كل اختصاص ومن خريجي الدور الاول حصرا وللعام الدراسي (2019/2020).



واوضحت أن هذه الخطوة تأتي بجهود ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام للتعليم العام إذ تعد قفزة نوعية للتعليم المهني من حيث قبول الطلبة في الجامعات والكليات الحكومية ولكل اختصاص من اختصاصات التعليم المهني في العراق.

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