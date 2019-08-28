العراق يبلغ نهائي غرب آسيا لكرة القدم للشباب

رياضة 2019-08-28 | 17:10 2,680 مشاهدة نجح منتخب شباب العراق في بلوغ المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا لكرة القدم، بتغلبه على نظيره الاردن بركلات الترجيح. وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1، ليحتكم الفريقان الى ركلا الجزاء وتنتهي لصالح العراق بنتيجة 4-2. يذكر ان العراق تأهل كوصيف لمجموعته التي ضمت كل من الامارات "المتصدرة" والبحرين. وسيواجه ليوث الرافدين الفائز من مواجهة الامارات وفلسطين.

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