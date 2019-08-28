وفاة امين عام اتحاد الادباء العراقيين ابراهيم الخياط

توفي، اليوم الاربعاء، امين عام اتحاد الادباء العراقيين ابراهيم الخياط اثر حادث سير في محافظة دهوك عن 59 عاما. وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن الخياط لقي مصرعه اثر حادث سير في محافظة دهوك. عمل الخياط مديرا للإعلام في وزارة الثقافة عام 2005، ثم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق والناطق الإعلامي باسم الاتحاد، ومن ثم امينا عاما للاتحاد، وله ديوان (جمهورية البرتقال)، واعتقل وسجن لانتمائه الى خطوط المعارضة اليسارية ضد النظام السابق.





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