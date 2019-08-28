مسؤول باللجنة الأولمبية يرد على البيان الخاص باجتماع طرح الثقة باتحاد كرة الطائرة

2019-08-28 | 16:53
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ردّ المسؤول في اللجنة الأولمبية باسل عبد المهدي، الأربعاء، على البيان الخاص باجتماع طرح الثقة في اتحاد كرة الطائرة، فيما أكد أن البيان يعبّر عن "المزورين والفاشلين".
وأضاف "أكذب هذه الهرطقات المريضة جملة وتفصيلاً واربئ بنفسي ان اجعل منها ندا لمثل هذه العقول المتخلفة واتمنى في ذات الوقت ان اكون في موقع يساعد على اقتلاع كل الجهلة والمزورين من الذين تحكموا وأثروا على حساب رياضة هذا البلد واموالها".
وأوضح عبد المهدي، أن "الخطاب ومحتواه يمثل دليلاً واضحاً على الفشل الذي سارت عليه ادارة اللعبة، ففي الوقت الذي يحمل فيه الكاتب كل الآخرين تدخلاتهم لم يمتلك الجرأة على ذكر اسباب ما حصل على اللعبة ونتائجها من تراجع وما انفق له ولها من اموال ( سحت ) !!! بعدها يحاول كاتبه ان يتعكز في مخرجاته كالمعتاد على ما ينتظره من تاثير تدخل نائب رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الرياضية فيه وكأن أعضاء المجلس هم المسؤولون عن ادارة اتحاده وصناعة الانجاز !".
وتابع، "أكذّب مرة أخرى موضوع زجي في صراعات مصلحية من هذا النوع واؤكد باني انسان اعرف حدود مسؤلياتي وقدراتي جيدا، كما وإربا بنفسي على استغلال قربي من رئيس مجلس الوزراء لاشغله بموضوع الكرة الطائرة واتحادها في هذا الجو السياسي الملتهب بكل انواع المشاكل والازمات".
وأكد عبد المهدي، أن "البيان يعبر عن غباء الفاشلين والمزورين ومن اعتاشوا على اموال الرياضة وعجزهم على مواجهة واحتواء هيئاتهم العامة التي قالت كلمتها الحق بان امثالكم لا تليق بها مواقع غير سلة المهملات".
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