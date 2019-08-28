"النواب الأمريكي" يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا

طالب مشرعون بمجلس النوب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا، لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400".



وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عبر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "الرئيس ترامب.. يجب أن تفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي إس-400، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي"، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأضافت اللجنة أن "مصالح تركيا تُخدم على أفضل وجه بالشراكة مع الولايات المتحدة".

Advertisements

والشهر الماضي قالت إدارة ترامب إنها لن تسمح لتركيا بالشراء والمساعدة في بناء مقاتلات "إف-35"، ردا على قرار أنقرة بتحدي الولايات المتحدة وشراء منظومة "إس-400" التي حذر مسؤولون من أنها قد تضر بالاستخبارات الأمريكية وتسمح بالحصول على معلومات حول تقنية مقاتلات "إف-35".





وبموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات أو "كاتسا"، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على أنقرة بسبب خطوة شراء منظومة الدفاع الصاروخي، ولا ينص القانون على مدى سرعة تنفيذ الرئيس الأمريكي لتلك العقوبات.

وفي يوليو/تموز الماضي، حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ترامب على فرض عقوبات على تركيا لشراء "إس-400".