ترامب يشيد بقرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان

الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- أ.ف.ب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وكتب ترامب على تويتر "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه "رجل عظيم" أحبّ المملكة المتحدة"، معتبراً أنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

وأثار إعلان جونسون تقديم طلب للملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ردود فعل غاضبة في الأوساط الحزبية والسياسية.

واعتبرت المعارضة البريطانية ونواب من حزب المحافظين قرار تعليق جلسات البرلمان بمثابة انتهاك للدستور وتهديد للمسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدة أنها خطوة يهدف من ورائها جونسون إلى إفشال خطط النواب الساعين لمنع بريكست.

Advertisements





ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكد مراراً عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء حصل ذلك باتفاق أم دون اتفاق.

ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.

وبدون اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى "بلد ثالث" مع الاتحاد الأوروبي، وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.