مصادر لـ"العين الإخبارية": اجتماع بين البرهان وحمدوك بشأن الحكومة

قالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن اجتماعا يجرى الآن بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وذلك في القصر الرئاسي بالسودان، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.



ورجحت المصادر أن يناقش اجتماع حمدوك والبرهان مسألة إرجاء تشكيل الحكومة الجديدة حتى الانتهاء من المشاورات.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني إن "حمدوك سيعلن في 30 أغسطس/آب الجاري عن حكومته، على أن يكون أول اجتماع لمجلس الوزراء يوم 1 سبتمبر".

وفي سياق متصل أكد عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "أعضاء المجلس السيادي من المكون العسكري سيدخلون في مشاورات بشأن قائمة قوى الحرية والتغيير للوزراء والوزارات".

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وكان المكون العسكري في المجلس السيادي السوداني قد استلم، مساء أمسالثلاثاء، قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير، بشأن وزراء الحكومة الانتقالية للتشاور حولها.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعلن تسلمه قائمة ترشيحات من قوى الحرية والتغيير لـ18 وزارة ومجلساً وزارياً، وأنه يعكف على دراستها.

وبحسب وثيقة الإعلان الدستوري، فإن الفترة الزمنية المخصصة لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية في السودان تستوجب إعلان الحكومة في يوم 28 أغسطس/آب الجاري، على أن يؤدي الوزراء القسم في اليوم التالي، ويشهد مطلع سبتمبر/أيلول أول اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي.

وتنص الوثيقة أيضاً على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز الـ"20" من كفاءات وطنية مستقلة يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير بالتشاور.

وعقب التشاور، بحسب الوثيقة الدستورية، يعتمد المجلس السيادي أسماء المرشحين عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بالمجلس السيادي.